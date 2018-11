Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas fester in die neue Woche

Dazu zählt beispielsweise die Haushaltskrise in Italien, die nach den Wahlen in den USA wieder ganz schnell auf die Börsenbühne zurückkehren könnte. Die lauteste Musik spielt am Berichtstag am Devisenmarkt, wo der US-Dollar deutliche Gewinne verzeichnet. Die Agenda ist ansonsten eher dünn; erst im weiteren Wochenverlauf werden möglicherweise richtungsweisende Konjunkturdaten publiziert.

Der SMI gewinnt im vorbörslichen Handel von Julius Bär gegen 8.20 Uhr 0,41 Prozent auf 9'111,42 Punkte.

Unter Beobachtung dürften am Montag die Luxusgüterwerte von Swatch und Richemont stehen, die vorbörslich jeweils 0,4 Prozent höher stehen. Beide Papiere waren am Freitag deutlich eingebrochen, nachdem Richemont eher enttäuschende Halbjahreszahlen publiziert hatte.

Nestlé (+0,6%) waren in der Wochenendpresse ein Thema. Beim Nahrungsmittelriesen gehe die Portfoliobereinigung weiter, hiess es. Auf der Liste der potenziellen Verkaufskandidaten stehe nebst dem europäischen Süsswarengeschäft und der deutschen Wurstmarke Herta die Senf- und Mayonnaise-Marke Thomy, hiess es unter Berufung auf Analysten.

Mit den Wirren rund um das italienische Budget lohnt sich auch ein Blick auf die Versicherer. Die Anleihenkurse Italiens purzeln wegen der Anlegersorgen um die Verschuldung des Landes. Schweizer Versicherer sind unterschiedlich vom Kurszerfall italienischer Staatsanleihen betroffen.

Wie etwa die "Finanz und Wirtschaft" recheriert hat, hielt Helvetia (+0,4%) zur Jahresmitte 22 Prozent des Staatsanleihenportfolios in den Valoren Italiens. Beim Wettbewerber Bâloise (+0,4%) mache der Anteil hingegen lediglich 1,6 Prozent aus.

Berenberg hat sich in seiner Sektorstudie der Logistik angenommen und in diesem Zusammenhang Kühne+Nagel (-0,6%) auf "sell" sowie Panalpina (+0,4%) und Ceva Logistics (-0,2%) auf "hold" gesenkt. Letztere wird am morgigen Dienstag Drittquartalszahlen zeigen.

ra/kw

(AWP)