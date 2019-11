Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas fester erwartet - Rekordhoch in Griffweite

Die Schweizer Börse wird am Donnerstag nach vorbörslichen Indikationen etwas fester erwartet. Mit allzu hohen Gewinnen rechnen Händler angesichts der andauernden Hängepartie im US-chinesischen Handelsstreit aber nicht. Denn nach wie vor sorgt dieser am Markt für hohe Unsicherheit. Die Anleger reagieren laut Händlern entsprechend sensibel auf jegliche Nachrichten dazu. Da sich der Markt aber trotz der Unsicherheiten auf seinem rekordhohen Niveau halten könne, einstehe der Eindruck, dass die Börse mehr und mehr von einem positiven Ergebnis im Handelsstreit ausgehe. Ein weiteres Thema, das die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, sind die andauernden Unruhen in Hongkong.