Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas fester gesehen

Auch könnten sich die Anleger etwas zurückhalten, weil diese Woche die Bilanzsaison auch in der Schweiz richtig in Fahrt kommt. Gleich fünf Firmen aus dem SMI und etliche aus dem breiten Markt legen ihre Zahlen vor. Zudem geben auch Konjunkturzahlen Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. So wird am Berichtstag der deutsche Ifo-Index veröffentlicht, der die Stimmung in den Chef-Etagen widergibt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 10'994,10 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Titeln werden höher indiziert. Damit rücke auch das Rekordhoch von 11'270 Zählern wieder etwas näher, heisst es im Handel. Bei den SMI-Blue-Chips erstrecken sich die Gewinne von +1,5 Prozent bei Sika bis +0,3 Prozent bei SGS.

An der Spitze stehen Sika (+1,5% auf 251,30 Fr.), was Händler damit erklären, dass HSBC den Titel auf "Buy" von "Hold" und das Kursziel auf 339 von 217 Franken hochgesetzt haben soll.

Von einer Empfehlung profitieren auch Straumann (+1,0% auf 1'049 Fr.) Die Commerzbank hat das Kursziel auf 1'150 von 1'000 Franken erhöht und empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Roche gewinnen dank positiven Produktnachrichten vorbörslich 0,9 Prozent. Der Pharmakonzern hat mit seinem Augen-Kandidaten Faricimab in zwei Phase-III-Studien positive Resultate erzielt.

Die Anteile von Novartis stehen vorbörslich um 0,4 Prozent im Plus. Der Roche-Rivale wird am Dienstag den Jahresbericht veröffentlichen.

Am Tag vor der Bekanntgabe des Jahresergebnisses sind ausserdem die Aktien der UBS (+0,7%) gefragt. Das Papier der Mitbewerberin CS wird mit 12,25 Franken um 0,6 Prozent höher indiziert. Citigroup hat den Titel mit einem auf 18,40 von 17,90 Franken erhöhten Kursziel zum Kauf empfohlen.

Die Aktien von ABB, LafargeHolcim und Givaudan (jeweils +0,6%) stehen ebenfalls in der oberen Tabellenhälfte.

pre/rw

(AWP)