Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas fester gesehen

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch etwas höher erwartet. Das Umfeld präsentiert sich laut Analysten wegen der Angst vor einem Abschlittern der Weltwirtschaft in eine tiefgreifende Rezession zwar deutlich trüber als zuletzt. Und an der der Wall Street waren die Kurse am Vortag zudem wieder abgerutscht und hatten auch dem SMI nach einem freundlichen Verlauf zum Schluss noch ein Minus eingebrockt. Allerdings habe sich die US-Börsenlage nach Börsenschluss in Europa nicht weiter verschlechtert, meint ein Händler dazu. Dies gebe Raum für eine gewisse Erholung. Dennoch dürften sich die Anleger wegen der anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen vorsichtig verhalten, heisst es am Markt.