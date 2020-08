Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas fester - Hoffnung auf Corona-Behandlung trägt

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf einen freundlichen Handelsauftakt zu. Rückenwind kommt erneut aus den USA. Dort hat der Dow Jones auf die anfänglichen Gewinne in der letzten Handelsstunde noch eine Schippe draufgelegt. Wie bereits zu Wochenauftakt setzen Anleger auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus. Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigten sich hingegen die Börsen in Asien.