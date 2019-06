Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höher erwartet - Enge Spanne vor G20-Gipfel

Dem Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag voraussichtlich ein freundlicher Auftakt bevor. Dabei dürften sich die Investoren vor allem von den Vorgaben aus Übersee anstecken lassen. Die Wall Street ist am Ende zwar wenig verändert aus dem Handel gegangen, hatte aber über weite Strecken freundlich tendiert. In Asien ziehen die Kurse deutlicher an.