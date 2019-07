Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höher erwartet - Nestlé und UBS im Fokus

Auch wenn der Druck auf das Fed zu einer grossen Zinssenkung mit der noch abwartenden Haltung der EZB nachgelassen habe, blieben die Weichen aber immer noch klar auf Lockerung gestellt, relativierten am Freitag Händler. Am Berichtstag stehen nach Halbjahreszahlen Nestlé im Fokus sowie die UBS in Erwartung eines wichtigen Bundesgerichtsurteils.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.20 Uhr 0,11 Prozent höher bei 9'887,69 Punkten. Die 20 Blue Chips notieren mehrheitlich 0,1 Prozent fester.

Kaum verändert präsentieren sich auch die Valoren von Nestlé (+0,04%). Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat im ersten Halbjahr 2019 die Umsatzerwartungen leicht verfehlt, die Jahresziele aber bestätigt. Am meisten wuchsen die Geschäfte erneut in den USA und in Brasilien.

Auch UBS notieren vorbörslich 0,1 Prozent höher. Heute sind die Augen der Anleger nach Lausanne gerichtet, wo das Bundesgericht darüber befindet, ob die Schweiz der französischen Steuerbehörde Namen der Inhaber und weitere Infos zu über 40'000 Konten bei der Grossbank liefern darf. Der Fall ist für den Finanzplatz Schweiz von grossem Interesse.

Sehr fest präsentieren sich vorbörslich die Valoren von Idorsia (+4,1%). Dessen Partner Janssen Pharmaceutical hat gute Ergebnisse mit einem Produktkandidaten erzielt. Das sind auch gute Nachrichten für das Schweizer Biotechunternehmen, das nämlich im Falle einer Zulassung an den Erlösen teilhaben würde.

Roche ziehen nach einer Aufstufung auf "Buy" durch die UBS um 0,3 Prozent an.

Im Fokus nach Zahlen dürften auch APG, Bellevue, Forbo (+0,1%) oder Zehnder stehen.

ra/kw

(AWP)