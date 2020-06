Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höher gesehen

Die Schweizer Börse wird am Dienstag aufgrund vorbörslicher Indikationen etwas höher gesehen. Nach wie vor überwiege der Optimismus, heisst es am Markt. Daher werde sich die Schweiz wohl den neuerlich starken Vorgaben der Wall Street anschliessen. Möglicherweise werde der Risikoappetit aber von der uneinheitlichen Entwicklung in Fernost etwas gedämpft. Es werde sich zeigen, ob die Konsolidierung, die am Vortag eingesetzt habe, bereits abgeschlossen ist.