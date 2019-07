Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höher vor EZB-Sitzung - Roche nach Zahlen gesucht

Allzu viel dürfte allerdings bis am frühen Nachmittag bzw. bis zur Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht geschehen. Diese wird ihre jüngsten Signale einer Lockerung der Geldpolitik nach Einschätzung von Experten wohl bekräftigen, mit einer Zinssenkung rechnen die meisten Beobachter an diesem Donnerstag aber noch nicht. Da aber doch ein gewisses Mass an Unsicherheit da ist, dürften sich die meisten Akteure bis zum Entscheid eher zurückhalten, so Händler.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt um 08.20 Uhr 0,59 Prozent auf 9'966,17 Punkte hinzu. Von den 20 SMI-Werten werden vorbörslich alle im Plus gehandelt.

Neben dem EZB-Entscheid dürften hierzulande aber vor allem auch Unternehmensnews den Markt bewegen. So haben mit Roche, ABB und Sika gleich drei SMI-Werte und mit Clariant ein weiterer Blue Chip ihre Halbjahreszahlen publiziert.

Sehr fest präsentieren sich vorbörslich die GS von Roche (+2,1%), die damit für einen Grossteil des SMI-Gewinns verantwortlich sind. Der Basler Pharmakonzern hat mit seinen Zahlen bzw. vor allem dem Ausblick positiv überrascht. Der Umsatz und der Kerngewinn sollen neu im Bereich von 5 bis 10 Prozent zulegen, bisher war lediglich von einem mittleren einstelligen Prozentbereich die Rede. Nach einer relativen Schwäche in letzter Zeit könnten die Roche-Papiere damit wieder Aufwind erhalten, heisst es im Markt.

Auch die Zahlen von ABB (+2,2%) sollten von den Investoren gut aufgenommen werden. Der Industriekonzern hat zwar deutlich weniger verdient, mit seinen Zahlen die Schätzungen von Analysten aber dennoch übertroffen. Es seien zudem Fortschritte bei der Restrukturierung erzielt worden, hiess es. Das Management bleibt im Ausblick aber vorsichtig, weil Konjunktur und Währungen belasten würden.

Vorbörslich gesucht sind auch Sika (+1,2%) nach neuen Rekordwerten im ersten Semester. Zu einer Gegenbewegung auf die Verluste des Vortages dürfte es bei Lonza (+0,9%) kommen. Der Basler Pharmazulieferer hatte am Vortag gute Zahlen präsentiert, wobei die Aktie zum Schluss aber ins Minus abgerutscht war.

Der einzige Blue Chip mit vorbörslich negativem Vorzeichen ist Clariant (-4,4%). Der Chemiekonzern ist mit seinem Grossaktionär Sabic übereingekommen, den Plan eines kombinierten Geschäftsbereichs aufzugeben. Zudem werden an den bereits kommunizierten Devestitionsabsichten gewisse Änderungen vorgenommen. Am Vortag war bekannt geworden, dass CEO Ernesto Occhiello nach nur neun Monaten per sofort von seiner Funktion zurückgetreten ist.

Im Fokus nach Zahlen dürften auch Autoneum (+2,5%), GKB, Inficon (-0,9%), Leonteq (+,7%), Mikron oder Vontobel (+2,7%) stehen. Emmi (+0,6%) hat einen kleinen Zukauf vermeldet.

uh/kw

(AWP)