Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höhere Eröffnung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss den vorbörslichen Kursen mit leicht festerer Tendenz eröffnen. Die Vorgaben aus den USA sind dabei gemischt. Während sich der US-Leitindex Dow am Montag schwer tat, schwang sich die Technologiebörse Nasdaq erneut zu neuen Höhen auf. Börsianer feierten dabei Aktiensplits der beiden Nasdaq-Schwergewichte Apple und Tesla. In Asien zeigen oder zeigten sich die Märkte zumeist wenig verändert. Eine positive Industrie-Umfrage in China löste jedenfalls keine grösseren Kaufimpulse aus.