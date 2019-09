Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas leichter erwartet - Impulse fehlen

An der Schweizer Börse werden am Dienstag zunächst keine grösseren Kursänderungen erwartet. Dass der Markt an den Aufwärtstrend der vergangenen Tage anknüpfen könne, sei eher unwahrscheinlich. Es sei nach den jüngsten Gewinnen eher mit abbröckelnden Kursen zu rechnen, heisst es Markt. Zudem fehlten die Impulse aus den USA, weil am Vortag wegen des Labor Day-Feiertags die Wall Street geschlossen war. Auch bestünden die Negativfaktoren wie der Handelskrieg der USA mit China, die Probleme Italiens sowie und Konjunktur und Brexit-Sorgen weiter.