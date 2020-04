Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas schwächer erwartet - Konjunkturzahlen im Blick

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Nach wie vor hat die Coronakrise die Märkte fest im Griff. Die rasante Ausbreitung des Virus in den USA sorgt verstärkt für Konjunktursorgen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump zudem die Märkte erschreckt, als er die Bürger auf sehr schwierige Wochen einstellte. Das Weisse Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100'000 und 240'000 Toten.