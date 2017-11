Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas tiefer - Julius Bär nach Abgang Collardis schwach

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf eine etwas tiefere Eröffnung zu. Die Vorgaben aus den USA und auch aus Asien sind insgesamt negativ. Der Dow Jones hat am Freitag zwar im Plus geschlossen, aber unter dem Niveau zum Börsenschluss in Europa. Gemäss ersten Einschätzungen ist der "Black Friday", welcher für den Detailhandel als Start und als Indikator für das wichtige Weihnachtsgeschäft dient, zufriedenstellend verlaufen. Nach der starken Vorwoche mit neuen Jahreshöchstständen treibt die Marktteilnehmer weiterhin die Frage um, ob sich ein Einstieg bei den Schweizer Aktien im Hinblick auf ein Jahresendrally noch lohnt.