Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas tiefer nach uneinheitlichen Vorgaben

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit etwas tieferen Kursen eröffnen. Die Vorgaben aus Übersee sind uneinheitlich. Während in den USA, gestützt durch positiv aufgenommene Konjunkturdaten zum Wohnungsbau und zur Industrie, am Vortag leichte Gewinne resultierten, stehen die Aktien in Asien am Berichtstag in der Verlustzone. Insbesondere die asiatischen Märkte dürften aber durch den Abschluss des Phase-I-Deals zwischen den USA und China und der sich verbessernden Konjunkturdynamik gut abgestützt sein, wie es in einem Kommentar der Credit Suisse heisst.