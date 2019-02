Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas tiefere Eröffnung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt könnte zum Wochenschluss vorbörslichen Indikationen zufolge etwas tiefer in die Sitzung starten. Die Vorgaben aus den USA sind nach einigen guten Tagen am Freitag negativ. Die Stimmung an der Wallstreet wurde von insgesamt schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten gedrückt. Hoffnung geben jedoch Hinweise auf bedeutende Fortschritte bei den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump wird laut Medienbereichten am Freitag Chinas Vizepremier Liu He treffen.