Aktien Schweiz Vorbörse: Fester auf breiter Front nach starken Vorgaben

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag im Einklang mit anderen europäischen Börsenplätzen fester eröffnen. Der SMI nähert sich damit wieder der Marke bei 9'000 Punkten, welche er beim Absturz von Anfang Monat unterschritten hatte. Gestützt werden die Aktien von einem starken Anstieg der Kurse am Freitag in New York sowie in Asien am Montag. Geholfen haben dabei etwas zurückgekommene Zinsen an den Anleihemärkten in den USA. Die Investoren rechnen damit eher wieder mit lediglich moderaten Zinserhöhungen durch die amerikanische Notenbank. Schon leicht fallende Renditen seien gegenwärtig gute Nachrichten für die Aktienmärkte, hiess es dazu in Börsenkreisen.