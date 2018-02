Aktien Schweiz Vorbörse: Fester auf breiter Front nach starken Vorgaben

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag fester eröffnen. Bereits am Vortag hatte der SMI deutlich zugelegt und die Marke von 9'000 Punkten wieder übertroffen, die er beim Absturz von Anfang Monat unterschritten hatte. Gestützt werden die Kurse von den erneut guten Vorgaben von der Wall Street. Bereits am Freitag hatte der Rückgang der Anleihenrendites in den USA für Erleichterung gesorgt, nun gingen diese zu Wochenbeginn weiter zurück. Noch zu Monatsbeginn hatte die Furcht vor einem überraschend schnellen Renditeanstieg für einen Ausverkauf am Aktienmarkt gesorgt.