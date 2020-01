Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - Entspannungshoffnung im Golf-Konflikt

Die Schweizer Börse wird am Donnerstag fester erwartet. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran lasse am Schweizer Aktienmarkt eine Fortsetzung der Erholung erwarten, die sich am Vortag im Handelsverlauf bereits abgezeichnet habe, heisst es am Markt. In Asien legen die Börsen zum Teil kräftig zu. Der japanische Nikkei Index steigt um 2,3 Prozent und die Börse in Schanghai rückt um 0,9 Prozent vor. Die US-Börsen verbuchten am Mittwoch gar neue Höchstwerte.