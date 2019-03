Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - Gegenbewegung zu jüngsten Verlusten

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Start in die neue Handelswoche ab. Die Vorgaben aus Übersee bieten dabei Unterstützung. So hatte die Wall Street ihre Verluste nach dem hiesigen Börsenschluss am Freitag etwas eingedämmt, während die asiatischen Börsen am Montagmorgen überwiegend fest tendieren.