Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - Gelassenheit nach Brexit-Abstimmung

Marktteilnehmer sähen die Niederlage offenbar nicht als Schritt zu einem ungeordneten EU-Austritt Grossbritanniens, sondern setzten nun vielmehr auf einen Brexit-Aufschub, so ein weiterer Marktanalyst. Nach der verlorenen Brexit-Abstimmung muss sich die britische Premierministerin Theresa May am heutigen Mittwochabend aber zunächst einem Misstrauensvotum stellen. Mehrheitlich wird erwartet, dass dieses abgelehnt wird.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI notiert gegen 8.15 Uhr 0,27 Prozent höher bei 8'848,91 Punkten. Am Vortag hatte der SMI um 0,74 Prozent zugelegt. Alle 20 SMI-Titeln notieren vorbörslich im Plus.

Am Schweizer Markt gibt es vor dem Start in die hiesige Bilanzsaison derweil nur wenige Neuigkeiten. Die grosskapitalisierten Pharmawerte Novartis (+0,3%) und Roche (+0,2%), die am Vortag die Indizes mit klaren Aufschlägen gestützt hatten, wie auch das Börsenschwergewicht Nestlé (+0,2%) legen etwa im Marktschnitt zu.

Im Plus zeigen sich vorbörslich auch die Grossbankenwerte UBS (+0,8%) und CS (+0,3%). Am frühen Nachmittag werden in den USA mit der Bank of America und Goldman Sachs weitere grosse Finanzhäuser ihre Zahlen für das vierte Quartal vorlegen.

Am breiten Markt stehen derweil die Panalpina-Titel (+21,3%) im Fokus. Das Logistikunternehmen hat am Morgen mitgeteilt, dass der dänische Logistikkonzern DSV ein unaufgefordertes und unverbindliches Kaufangebot über 170 Franken je Aktie vorgelegt hat, was einem Aufschlag von rund 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag entspricht. Der Panalpina-Verwaltungsrat will das Angebot nun prüfen.

tp/uh

(AWP)