Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - Hoffnung auf Einigung im Zollstreit

Die Schweizer Börse wird am Freitag aufgrund vorbörslicher Indikationen fester erwartet. Die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit dürfte die Anleger zurück an den Markt bringen, sagte ein Händler. Ob die gute Stimmung anhält, hänge davon ab, ob nicht wieder Zweifel an einem Abschluss eines Teilabkommens aufkommen, sagt der Händler.