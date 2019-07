Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - Leichte Erholung dank guter Zahlen

Trump wirft China unter anderem vor, nicht wie versprochen mehr Agrargüter aus den USA zu beziehen. Die anhaltende Auseinandersetzung zwischen den beiden Wirtschaftsnationen hat ihre Spuren hinterlassen, wie die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten zeigen. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsgrenze geblieben. Darüber hinaus dürfte die Berichtssaison das heutige Geschehen massgeblich beeinflussen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.20 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 9'931,60 Punkten. Von den 20 Blue Chips steigen alle bis auf LafargeHolcim (-0,4%).

Der Baustoffkonzern hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt. Der Konzern ist organisch zwar weiter gewachsen und hat die Profitabilität verbessert. Nach den Devestitionen in Asien ging der nominale Umsatz jedoch zurück.

Anders sieht es bei der Credit Suisse (+2,9%) und der Swiss Re (+2,5%) vorbörslich aus. So hat die Grossbank besser abgeschnitten als erwartet. Wie die UBS in einem ersten Kommentar hervorhebt, sei dies nicht zuletzt auf das weltweite Geschäft zurückzuführen. Der Reingewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 937 Millionen Franken. Vor Steuern waren es 1,30 Milliarden Franken, was einem Plus von 24 Prozent entspricht. Die Aktien der UBS gewinnen im Kielwasser vorbörslich der CS-Zahlen 0,4 Prozent.

Der Rückversicherer Swiss Re hat trotz Gewinnrückgang im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten. Grund für den Rückgang sind eine Reihe von Belastungen, wie der Zürcher Konzern am Mittwoch bekannt gab. Die Aktien der anderen Versicherer Zurich (+0,3%) und Swiss Life (+0,2%) hinken dagegen dem Gesamtmarkt etwas hinterher.

Im breiten Markt lohnt zum Handelsstart ein Blick auf die Aktien der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Sie hat vom guten Börsenumfeld profitiert und in der ersten Jahreshälfte 2019 einen Gewinn von 38,5 Milliarden Franken erzielt.

