Aktien Schweiz Vorbörse: Fester gesehen - Richemont im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss erneut höher erwartet. Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar wenig richtungsweisend. Die US-Börsen hatten am Vortag einen Gang zurückgeschaltet und bei insgesamt geringen Kursänderungen uneinheitlich geschlossen. Die Aussichten für einen positiven Wochenausklang stehen aber trotzdem gut. Denn zum einen hat der Luxusgüterkonzern Richemont mit seinem Halbjahresabschluss die Analystenerwartungen klar übertroffen, was für gute Stimmung sorgt. Zum anderen hat der Leitindex in der zu Ende gehenden Woche täglich zugelegt und liegt nun um rund 100 Punkte über dem Stand der Vorwoche. Damit steuert der SMI auf die sechste Woche in Folge mit einem Gewinn zu.