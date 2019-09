Aktien Schweiz Vorbörse: Fester gesehen - Rückenwind von der Europa-Politik

An der Schweizer Börse wird es gemäss den vorbörslichen Kursen am Mittwoch wieder klar nach oben gehen. Händler erwarten eine Erholung nach dem Kursrückgang vom Vortag. Mit Erleichterung dürften die Märkte vor allem auf die politische Entwicklung in Grossbritannien und in Italien reagieren, heisst es. Ausserdem liessen die weltweit gehandelten US-Aktien-Futures eine festere Eröffnung an der Wall Street erwarten.