Aktien Schweiz Vorbörse: Fester - Handelsstreit und Swiss Re im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag erneut mit höheren Kursen in den Handel starten. Und einmal mehr ist es die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China, welche die Dividendenpapiere stützt. Das chinesische Handelsministerium hatte erklärt, dass sich die Gespräche mit den USA über Zoll- und Handelsfragen trotz der jüngsten Spannungen wegen der Lage in Hongkong und bei ethnischen Minderheiten auf Kurs befänden.