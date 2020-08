Aktien Schweiz Vorbörse: Fester Wochenbeginn erwartet

Gegen eine allzu gross Euphorie sprächen auch die weltweit ansteigenden Corona-Infektionszahlen, heisst es im Markt. Zudem seien in Europa die Konjunkturdaten zuletzt ziemlich schwach ausgefallen. Die stärker als erwartet ausgefallene Verlangsamung der jüngsten Wirtschaftsindikatoren dürfte das Vertrauen vieler Anleger in Bezug auf einen V-förmigen und anhaltenden Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit erschüttert haben. "Die Märkte könnten somit etwas anfällig sein für eine Korrektur", sagte denn auch ein Händler.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI notiert um 08.15 Uhr 0,35 Prozent höher auf 10'253,88 Zähler. Bis auf zwei (CS und Novartis) werden sämtliche SMI-Titel höher gestellt. In der vergangenen Woche hatte der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex 0,5 Prozent höher geschlossen und damit bereits das dritte Wochen-Plus in Folge geschafft.

Bei den Blue Chips gibt es am Montag einzig Nachrichten von Novartis. Der Basler Pharmakonzern musste am Wochenende einen Rückschlag für seine Krebs-Immuntherapie Spartalizumab vermelden: Diese hat in einer Kombinations-Therapie die Ziele verfehlt. Nun soll Spartalizumab in Kombination mit anderen Onkologiemitteln getestet werden. Vorbörslich wird der Titel mit -0,03 Prozent minim tiefer gestellt, dies nach einem Plus von 1,6 Prozent in der letzten Woche.

Bei den grössten vorbörslichen Gewinnern sind mit UBS, ABB und Adecco (je +0,6%) vor allem Finanz- und konjunktursensitive Titel zu finden. Am Schluss der SMI-Tabelle liegen derweil ohne News CS (-0,5%). Es könnte sich hier um Umschichtungen von CS in UBS handeln, heisst es im Markt.

Im breiten Markt geht die Saison der Halbjahresberichterstattung weiter, wobei am Montag mit Aluflexpack und der Bank Linth nur zwei kleine Titel an der Reihe waren, für die keine vorbörslichen Kurse gestellt werden. Insgesamt stehen diese Woche aber noch rund zwanzig Unternehmen mit Zahlen an, dann etwa mit SPS, Stadler, Emmi Sunrise, Baloise auch wichtigere Titel.

Eine mittelgrosse Akquisition hat derweil Sulzer (+0,5%) getätigt. Der Winterthurer Traditionskonzern übernimmt für einen Unternehmenswert von 100 Millionen Euro die Firma Haselmeier, einen Hersteller von Pen-Injektoren.

uh/tt

(AWP)