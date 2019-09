Aktien Schweiz Vorbörse: Festere Eröffnung erwartet - SNB im Fokus

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen eine etwas höhere Eröffnung ab. Der mehrheitlich erwartete Entscheid der amerikanischen Notenbank, die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt zu senken, wird in Marktkreisen beruhigt zur Kenntnis genommen. Offenbar lasse sich Fed-Chef Jerome Powell von US-Präsident Trump nicht zu einem aggressiven Zinssenkungszyklus hinreissen, lautete der Tenor in ersten Kommentaren. Die Notenbanker zeigten sich in ihren Projektionen hinsichtlich weiterer Zinsschritte im laufenden Jahr aber uneinheitlich. Ein weiterer Zinsschritt wird von den meisten erwartet, einige gehen allerdings von zwei Zinssenkungen bis Ende Jahr aus.