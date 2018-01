Aktien Schweiz Vorbörse: Festere Eröffnung zum Wochenbeginn erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag gemäss vorbörslicher Indikation erneut eine festere Startphase ab. Es sieht also ganz danach aus, dass die Bullen im Moment Nichts ins Stolpern bringen kann. Dabei hatte der Schweizer Leitindex SMI erst am Freitag sein mehr als zehn Jahre altes Allzeithoch geknackt. Dank der positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien scheint für den heutigen Tag ein neuer Spitzenwert bereits in der Eröffnungsphase möglich, wobei in Tokyo die Börse allerdings aufgrund eines Feiertages geschlossen blieb.