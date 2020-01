Aktien Schweiz Vorbörse: Festere Kurse erwartet

An der Schweizer Börse werden zum Wochenschluss höhere Kurse erwartet. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan dürften zusammen mit ermutigenden Konjunkturzahlen die Anleger zu Käufen ermuntern, sagen Händler. Die Stimmung habe sich dank des Abschlusses des Handelsteilabkommens zwischen den USA und China verbessert. In China wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr zwar mit 6,1 Prozent so langsam wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Es gebe aber auch einige positive Zeichen aus dem Reich der Mitte. "Die Binnenwirtschaft des Landes nimmt eine höhere Drehzahl auf", kommentiert Thomas Gitzel von der VP Bank. Händler erwähnen dabei etwa die Industrieproduktion.