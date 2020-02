Aktien Schweiz Vorbörse: Festere Kurse erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss etwas höher erwartet. Die Erholung, die sich am Vortag abgezeichnet habe, könnte sich noch etwas fortsetzen, heisst es am Markt. Vor allem bei den Aktien, die am Vortag stark gelitten hätten, sei vor dem Wochenende durchaus eine Gegenreaktion zu erwarten. Impulse in Form von Firmenabschlüssen sind nach der Schwemme vom Vortag dünn gesät. Dafür werden am Nachmittag zahlreiche US-Daten veröffentlicht. Darunter sind die Detailhandelsumsätze und das Konsumentenvertrauen. Je nachdem wie die Zahlen aufgenommen würden, sei gar ein neues Kurshoch für den Leitindex SMI zu erwarten. Dieses steht derzeit bei 11'119,89 Zählern und wurde am Mittwoch markiert.