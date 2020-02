Aktien Schweiz Vorbörse: Festere Kurse erwartet - Coronavirus bleibt Thema

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch etwas höher erwartet. Der Apple-Schock dürfte verdaut sein und es könnte daher zu einer Erholung in den Werten kommen, die am Vortag stärker gelitten hätten, heisst es am Markt. Das Coronavirus dürfte aber das Thema am Markt bleiben, daher könnte der Verlauf wiederum von volatilen Kursbewegungen gekennzeichnet sein.