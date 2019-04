Aktien Schweiz Vorbörse: Fokus auf Stadler-IPO - Warten auf US-Bankbilanzen

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss zunächst wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus dem Ausland sind uneinheitlich. Die Wall Street schloss etwas leichter. Die Börsen in China schwächen sich ebenfalls leicht ab. In Japan legt der Nikkei Index dagegen zu. Die Anleger dürften sich vor dem Start in die Bilanzsaison zum ersten Quartal zurückhalten, sagen Händler. Denn am Nachmittag werden die beide US-Grossbanken JP Morgan und Wells Fargo den Zahlenreigen eröffnen.