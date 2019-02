Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich - Berichtssaison im Fokus

Zu viel Freude wäre aber verfrüht, warnen Marktteilnehmer. In der Vergangenheit habe es viele solcher Hoffnungsschimmer gegeben - und der Zwist zwischen den beiden Wirtschaftsmächten dauere immer noch an. In der Schweiz liegt der Fokus auf der Berichtssaison. Mit Nestlé und der Credit Suisse haben zwei Schwergewichte ihre Jahreszahlen vorgelegt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI notiert um 8.20 Uhr 0,38 Prozent höher bei 9'198,67 Punkten.

Nestlé zog vorbörslich um deutliche 0,9 Prozent an. Der Nahrungsmittelriese hat die Erwartungen der Analysten insgesamt erfüllt und sieht sich gut auf Kurs zu seinen Zielen. Nestlé alleine kann den SMI mit jedem Kursfranken um 25 Punkte in die eine oder andere Richtung bewegen.

Credit Suisse stehen nach Zahlen sogar 1,3 Prozent höher. Die Grossbank hat im schwierigen Schlussquartal 2018 nicht unerwartet weniger eingenommen, hat jedoch die Kosten im Griff, so der erste Tenor der Experten. insbesondere der Ergebnisbeitrag vom International Wealth Management und von der Universalbank Schweiz würden überzeugen.

Auch der Lift- und Fahrtreppenbauer Schindler (Aktie: +1,3%) konnte die Anleger mit seinen Zahlen offensichtlich überzeugen. Die Innerschweizer sind schneller als erwartet gewachsen.

Im breiten Markt fallen Sulzer indes um 2,8 Prozent zurück. Der Winterthurer Traditionskonzern legte zwar das zweite Jahr in Folge bei Umsatz und Auftragseingang deutlich zu - die Gewinnzahlen lagen aber unter den Erwartungen.

ra/tt

(AWP)