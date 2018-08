Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich Eröffnung erwartet - Bâloise im Minus

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen auf eine freundliche Eröffnung zu. Das am gestrigen Montag unterzeichnet vorläufige Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko trieb die Indizes an der Wallstreet auf neue Höchststände und sorgt für positive Vorgaben. Mangels entscheidender Nachrichten fehlt es seitens Schweizer Unternehmen jedoch an Impulsen.