Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich erwartet - Gegenbewegung zu Vortagesverlust

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine leichte Gegenbewegung zum schwachen Wochenauftakt am Montag ab. Dabei sind die Vorgaben sehr uneinheitlich. Während an der Wall Street im späten Handel bei zwar dünnen Umsätzen etwas Kauflaune aufkam, geht es an den meisten asiatischen Börsen klar abwärts.