Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich - Lonza nach Zahlen stark erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch eine freundliche Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee sind wenig berauschend. An den US-Börsen hat sich am Dienstagabend nach Handelsschluss in Europa unter dem Strich nicht mehr allzu viel getan. Etwas Unterstützung kommt vom höheren Ölpreis und den mehrheitlich fester tendierenden asiatischen Märkten, letztere konnten den anfänglichen Avancen indes nicht ganz halten. Den Ton an der hiesigen Börse mitbestimmen dürften am Mittwoch zahlreiche Unternehmensabschlüsse zum Halbjahr, darunter die beiden SMI-Werte Lonza und LafargeHolcim.