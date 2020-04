Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich - Novartis, ABB, UBS im Fokus

Generell sei am Markt etwas Zurückhaltung zu spüren, berichten Börsianer. Die stark gestiegenen Kurse liessen zum Teil Befürchtungen über neuerliche Korrekturen aufkommen. Zudem sei wegen der anstehenden geldpolitische Beschlüsse führender Zentralbanken vielerorts Abwarten angesagt. Die US-Notenbank beginnt heute ihre zweitägigen Beratungen zur Zinsentscheidung. Am Markt wird erwartet, dass das Fed allenfalls Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen vornehmen könnte. Am Donnerstag folgt dann die EZB mit ihrem Zinsentscheid und womöglich weiteren Coronamassnahmen.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI gewinnt gegen 8.15 Uhr 0,39 Prozent auf 9'796,96 Punkte. Am Vortag hatte er um satte 1,38 Prozent angezogen. Nun wird das Gros der Titel 0,2 bis 0,3 Prozent höher gestellt.

Dazu zählen auch die schwergewichtigen Novartis-Papiere, die sich vorbörslich um 0,2 Prozent verteuern. Der Quartalsabschluss des Pharmakonzerns präsentiert sich von Corona nahezu unberührt. Vielmehr haben die Basler im ersten Jahresviertel 2020 die eigenen Wachstumsziele übertroffen. Der Ausblick wird allerdings nur "vorerst" bestätigt.

Deutlich stärker dürfte es mit den Papieren von ABB (+3,5%) und UBS (+1,4%) aufwärts gehen. ABB übertraf die Erwartungen der Analysten und erfreute die Investoren zudem mit dem Festhalten am Plan, mit dem Erlös aus Stromnetzsparten-Verkauf Aktien zurückzukaufen.

Die UBS hat derweil im ersten Quartal trotz Coronavirus rund 40 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Anders als im vierten Quartal sind der grössten Schweizer Bank netto auch wieder neue Gelder zugeflossen, was am Markt gut ankommt. Der verhaltene Ausblick rückt derweil zunächst in den Hintergrund.

Am breiten Markt richtet sich das Augenmerk unter anderem auf Bucher (kein vorbörslicher Kurs) nach Zahlen. Der Titel wird am Berichtstag auch Ex-Dividende gehandelt.

rw/ra

(AWP)