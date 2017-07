Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich - Positive Vorgaben

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag vor dem offiziellen Handelsstart freundlich. Die Vorgaben aus Übersee sind positiv. Die US-Indizes hatten am Freitagabend freundlich geschlossen, wobei sie nach dem europäischen Börsenschluss noch etwas weiter zulegen konnten. Die Stimmung der Investoren wurde durch den jüngsten US-Arbeitsmarktbericht etwas aufgehellt. In Asien hielt die risikofreudigere Stimmung an, wobei hier teils besser als erwartete Makrodaten aus China weitere Impulse gaben.