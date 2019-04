Aktien Schweiz Vorbörse: Freundliche Eröffnung erwartet

Als Grund dafür nennen Händler die Hoffnung auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Diese werden am heutigen Mittwoch weiter fortgesetzt. Laut einem Bericht der "Financial Times" sind die beiden Länder einer möglichen Einigung sehr nah. Dennoch warnen einige Marktteilnehmer, dass beispielsweise die Entwicklung der Bondmärkte, wo die Renditen am Dienstag nach einer kurzen Pause wieder gefallen sind, nicht zu den zuletzt guten Konjunkturdaten passe.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.20 Uhr 0,33 Prozent hinzu auf 9'568,42 Punkte.

Mit ABB, Adecco (je +0,5%) und LafargeHolcim (+0,4%) gehören denn auch konjunktursensible Werte zu den gefragtesten Titeln. Auch die beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont (je +0,4%) verfestigen sich angesichts der Hoffnung auf eine Einigung in den Handelsgesprächen. China ist ein wichtiger Markt.

Überdurchschnittliche Kursgewinne von jeweils 0,5 Prozent verzeichnen vorbörslich auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS und CS. Sie hatten schon am Vortag zu den gefragteren Titeln gehört.

Deutlich abwärts bewegen sich dagegen die Aktien von Julius Bär (-1,2%) und Dufry (-0,8%). Am Dienstagabend hatte die SIX mitgeteilt, dass die Aktien der Privatbank ab kommender Woche durch Alcon im SMI ersetzt werden. Dufry müssen für die Augentochter von Novartis im SLI ihren Platz räumen. Alcon wird am kommenden Dienstag abgespalten und ist ab dann als eigenständiges Unternehmen gelistet.

Etwas schwächer zeigen sich nach Analystenkommentaren noch Swisscom (-0,5%) bei den Blue Chips und Bâloise (-0,4%) im breiten Markt. Die Aktien des Telekomkonzerns sind von der UBS wegen kurzfristig mangelnder Kurstreiber abgestuft worden. Bei Bâloise begründen die Experten das gesenkte Rating mit dem zuletzt starken Lauf der Titel, der wenig Raum nach oben lasse.

hr/ys

(AWP)