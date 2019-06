Aktien Schweiz Vorbörse: Freundliche Tendenz nach Pfingstfeiertag erwartet

An der Schweizer Börse werden nach dem verlängerten Pfingstwochenende am Dienstag höhere Kurse erwartet. Die Schweiz habe noch etwas nachzuholen, sagen Händler. Am Montag ruhte in der Schweiz, in Deutschland und Österreich der Handel. An den übrigen europäischen Aktienmärkten, in Asien und in den USA haben die Kurse leicht zugelegt. Wie stark dieser Nachholeffekt sein werde, müsse sich aber erst noch weisen.