Aktien Schweiz Vorbörse: Freundliche Tendenz zum Wochenstart

Der Risikoappetit der Investoren scheine wieder auf dem aufsteigenden Ast zu sein, heisst es zum Wochenstart in einem Kommentar der Credit Suisse. Der Schrecken über die Pläne für eine Verdoppelung der Kapitalgewinnsteuer in den USA sei wieder etwas gewichen. Hinzu kämen ermutigende Zeichen von starken Daten zu verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes sowohl aus den USA als auch aus Europa.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.15 Uhr 0,25 Prozent höher bei 11'228,61 Punkten. Damit würden zum Allzeithoch von 11'270,00 Stellen nur noch gut 40 Punkte fehlen.

Kühne+Nagel ziehen im vorbörslichen Geschäft um 2,2 Prozent an und belegen damit den Spitzenplatz. Der Logistikkonzern ist fulminant ins Geschäftsjahr 2021 gestartet. Die Gewinnzahlen kletterten deutlich und stärker als von den Analysten erwartet in die Höhe. Dabei stieg das operative Ergebnis in der Luft-, wie auch in der Seefracht.

Überdurchschnittlich gesucht sind zudem LafargeHolcim (+1,3%) nach diversen Kurszielerhöhungen, welche im Anschluss an die guten Zahlen vom vergangenen Freitag erfolgt sind.

Darüber hinaus heben sich noch Nestlé mit einem Plus von 0,4 Prozent etwas vom Rest der Blue Chips ab. Support bietet hier die Bank Julius Bär, welche bei einem unveränderten Rating von "Buy" das Kursziel auf 127 Franken klar nach oben revidiert hat. Ausserdem hat Nestlé die Presseberichte von Ende vergangenen Woche bestätigt, wonach sich das Unternehmen in Verhandlungen zum Kauf des US-Vitaminherstellers Bountiful befinde.

Die übrigen wichtigen Aktien legen mehrheitlich im Bereich von +0,1 bis +0,2 Prozent zu.

Nicht so hingegen AMS (-1,8%), welche nach der desaströsen Vorwoche noch immer nicht auf den Erholungspfad finden. Zum Wochenbeginn werden sie von einer Abstufung durch die Credit Suisse direkt auf "Underperform" von "Outperform" zurückgebunden. Die Bank hat gleichzeitig das Kursziel auf 13,80 Franken um über 9 Franken reduziert und begründet den Schritt mit den steigenden Unsicherheiten um die Nachfrage vom wichtigsten Kunden Apple.

cf/rw

(AWP)