Aktien Schweiz Vorbörse: Freundliche Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart seine freundliche Tendenz der Vorwoche fortsetzen. Am Freitag war der Leitindex SMI zwar unverändert aus dem Handel gegangen, für die Gesamtwoche steht aber ein Plus von 3,6 Prozent zu Buche. Mit dem freundlich erwarteten Auftakt würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. An der Wall Street etwa hatte der Dow Jones Industrial sein Plus vor allem im Späthandel ausgebaut, wobei er nahe dem Tageshoch schloss. Eine US-Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982 habe die Anleger nicht weiter beunruhigt, da sie im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sei. In Asien sind die Börsen dem Lead gefolgt und mit Gewinnen in die neue Woche gestartet.