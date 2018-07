Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Auftakt erwartet

Gleichzeitig warnen Marktteilnehmer aber vor Sorglosigkeit. Die Stimmung sei derzeit fragil und könne jederzeit umschwingen. Hierzulande dürfte das Rohstoffunternehmen Blackstone Resources mit seinem Debut an der SIX Swiss Exchange für Gesprächsstoff sorgen. Ansonsten ist die Agenda zumindest für den Wochenstart praktisch leer. Erst im weiteren Wochenverlauf beginnt dann die Berichtssaison.

Bei Julius Bär wird der SMI gegen 8.20 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 8'730,43 Punkten gestellt. Der Nachrichtenfluss ist überschaubar. Die 20 wichtigsten Titel ziehen um 0,2 bis 1,0 Prozent an.

Dabei setzen sich die Aktien der Credit Suisse mit einem Plus von 1,0 Prozent an die Spitze. UBS-Aktien (+0,5%) folgen in einigem Abstand. Auch bei den übrigen Finanztiteln wie Julius Bär und den Versicherern Swiss Re und Swiss Life fallen die Kursgewinne mit 0,4 bis 0,2 Prozent geringer aus.

Leicht stärker als der Markt legen auch ABB (+0,5%) zu, die in der Vorwoche noch einer der grössten Verlierer unter den Blue Chips waren.

Die grössten Bewegungen sind vorbörslich aber in den hinteren Reihen zu finden. So ziehen Temenos (+1,4%) und AMS (+1,2%) überdurchschnittlich an. Sie werden ab September neu im Swiss Leader Index (SLI) gelistet sein. Sie ersetzen damit Bâloise und Aryzta.

Stark bewegt sind auch die Anteilsscheine von Cosmo mit einem Verlust von 2,6 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat einen weiteren Rückschlag erlitten: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die generische Version von Cosmos Uceris zugelassen.

hr/kw

(AWP)