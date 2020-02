Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Auftakt erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Ampeln am Montag auf grün. Dabei liefern die Börsen in Übersee eher gemischte Signale. So hat sich die Wall Street am Freitag uneinheitlich in das verlängerte Wochenende verabschiedet. In den USA bleiben die Märkte am heutigen Montag wegen eines Feiertages geschlossen.