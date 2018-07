Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Handelsstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf eine freundliche Sitzung zu. Die Börsianer lassen sich trotz Handelsstreit vom Optimismus der Anleger in den USA anstecken, die recht gelassen auf die nun in Kraft getretenen US-Strafzölle auf chinesische Importe reagierten. Zudem setzen Investoren darauf, dass im Handelsstreit zwischen den USA und der EU der Konflikt so schnell nicht in die nächste Runde gehen wird, sondern erst einmal weitere Gespräche stattfinden.