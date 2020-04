Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Start in datenreichen Tag

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine erneut freundliche Eröffnung ab. So habe die Hoffnung auf eine wirksame Corona-Therapie am Mittwoch für einen deutlichen Schub etwa an den Aktienmärkte gesorgt, heisst es. Und in Asien hätten sich die meisten Börsen den positiven Vorgaben angeschlossen. Insgesamt steht den Investoren vor dem langen Mai-Wochenende ein ereignisreicher Tag mit vielen Unternehmenszahlen bevor.