Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Start in die Woche erwartet

Gestützt wird die allgemein freundliche Börsenstimmung zu Wochenbeginn von guten Konjunkturdaten aus China. Dort haben sich der Einzelhandel und die Industrie zum Jahresstart weiter vom Corona-Schock von Anfang des vergangenen Jahres erholt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,15 Prozent höher bei 10'855,82 Punkten. Die Mehrheit der SMI-Titel legt dabei im Bereich von +0,1 bis +0,2% zu.

So etwa auch Roche nach der Ankündigung einer Akquisition. Der Pharmakonzern Roche will sein Diagnostikgeschäft ausbauen und dazu das an der US-Börse Nasdaq kotierte Unternehmen GenMark Diagnostics für rund 1,8 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Preis entspricht einer Prämie von circa 43 Prozent auf den Schlusskurs der GenMark-Aktie vom 10. Februar 2021. Am Tag danach wurde in den Medien erstmals über einen möglichen Verkauf von GenMark spekuliert.

Auch Sika (+0,2%) macht mit Expansionsplänen von sich reden. Der Baumchemiekonzern übernimmt in Brasilien den Mörtelhersteller Supermassa do Brasil und stärkt so seine Position im Bundesstaat Minas Gerais.

Partners Group fallen mit einem Plus von 0,1 Prozent im Vorfeld der Jahreszahlen vom morgigen Dienstag ebenso wenig auf.

Im breiten Markt stehen insbesondere Aryzta im Fokus. Der Backwarenkonzern hat am Freitagabend noch den Verkauf seines Nordamerika-Geschäftes für 850 Mio US-Dollar vermeldet und zum Start in die neue Woche einen Tag früher als geplant die Zahlen für das erste Semester veröffentlicht. So ist der Umsatz von Aryzta im Zeitraum von August bis Januar um über einen Fünftel geschrumpft, was auch zu einem Verlust geführt hat. Insgesamt kommen die News laut Händlern gut an.

Ems-Chemie (+1,3%) erhalten von einer Aufstufung durch Stifel auf "Hold" von "Sell" etwas Rückenwind und Stadler (+1,2%) von einer Kurszielerhöhung durch Julius Bär.

cf/rw

(AWP)