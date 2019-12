Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Start erwartet - EZB und SNB im Fokus

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Von der US-Notenbank kommen für den Börsenstart allerdings kaum entscheidende Impulse, denn diese hatte am Vorabend wie erwartet nicht an der Zinsschraube gedreht und zugleich eine anhaltende Zinspause signalisiert. Der Fokus der Investoren richtet sich am Berichtstag nun auf die EZB, welche anlässlich des Zinsentscheides die erste Medienkonferenz unter der neuen Leitung von Christine Lagarde abhalten wird, sowie davor noch auf die Schweizerische Nationalbank und ihre letzte geldpolitische Lagebeurteilung des Jahres.