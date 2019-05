Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher und ruhiger Start erwartet

Da in den USA und in London die Börsen wegen Feiertagen geschlossen bleiben, dürfte der Handel wohl in ruhigen Bahnen ablaufen. "Ohne die Marktteilnehmer aus den beiden wichtigen Märkten geht in der Regel nicht viel bei uns", sagt ein Börsianer. Die Umsätze dürften daher eher gering ausfallen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.10 Uhr 0,35 Prozent höher bei 9'700,54 Punkten. Der Leitindex hat in der vergangenen Woche ein leichtes Plus von 0,1 Prozent verbucht.

19 der 20 SMI-Werte tendieren bis zu rund einem halben Prozent fester. Einzig Swatch (-2,6%) sind tiefer indiziert. Die Aktie wird ex-Dividende gehandelt.

Novartis werden um 0,4 Prozent höher indiziert. Der Pharmariese hat gleich zwei Zulassungen erhalten, eine für seine Genersatztherapie Zolgensma in den USA. Mit einem Preis von mehr als 2,1 Millionen US-Dollar ist diese Therapie auch die teuerste in der US-Geschichte. Zudem hat Novartis eine Zulassung in den USA für das Medikament Piqray zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs erhalten. Piqray sei das erste Medikament, das spezifisch für die Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs des Typs HR+/HER2 mit der Mutation "PIK3CA" angewendet werden könne.

Auch für die SMIM-Werte werden bei Julius Bär lediglich um rund ein halbes Prozent festere Kurse gestellt.

Ein wenig stärker anziehen dürften laut Händlern die Aktien von Aevis Victoria. Die Spital- und Hotelbetreiberin hat einen weiteren Teil an Infracore verkauft. Die Tochtergesellschaft mit Fokus auf medizinische Infrastruktur scheidet damit aus dem Konsolidierungskreis von Aevis aus. Nach dem Verkauf rechnet die Gruppe mit einem Halbjahresgewinn sowie deutlich tieferen Schulden.

pre/kw

(AWP)