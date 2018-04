Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den vorbörslichen Indikationen zufolge mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Während die US-Börsen kaum aussagekräftige Vorgaben geliefert haben, die Indizes hatten sich im Vergleich zum Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt, sorgt insbesondere die Entspannung im Korea-Konflikt für eine Stimmungsaufhellung. Nordkorea hat einen Atomwaffen-Verzicht in Aussicht gestellt, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen. Dies und die Gespräche zwischen Nord- und Südkorea sorgten am Morgen an den Börsen in China für Rückenwind. In Japan wird aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.